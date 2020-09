A Messina poliziotta positiva al Coronavirus, chiusi l’Ufficio immigrazione e il Commissariato Messina Nord

L’Ufficio immigrazione della Questura di Messina è stato chiuso dopo l’accertamento della positività al Coronavirus di un’agente di Polizia. Pare che la donna lo abbia contratto dalla figlia.

L’ufficio, che si trova all’Annunziata in via Abate Epifanio, è stato chiuso e sanificato, così come il vicino il Commissariato Messina Nord, distante appena un centinaio di metri.

A causa di questa vicenda si trovano attualmente in quarantena, in attesa di tampone, una trentina di persone tra civili e agenti.

