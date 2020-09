San Fratello. La Scuola Calcio S. Benedetto continua l’affiliazione con la Reggina

di Fra Pè – Grande soddisfazione per Delfio Calabrese e Delfio Cortese responsabili della Scuola Calcio San Benedetto di San Fratello che per il secondo anno consecutivo rinnovano il contratto di affiliazione con la Reggina da poco approdata in Serie B.

Ieri il 44enne capitano dell’Asd San Fratello Calabrese, si è recato nei campi del settore giovanile della Reggina per far fare un provino ad un giovane portiere promettente di San Fratello per poi rinnovare l’affiliazione tra la scuola calcio San Benedetto e la Reggina. Ad accogliere Calabrese e la piccola delegazione di San Fratello è stato il responsabile del vivaio amaranto Antonio Tempestilli ex calciatore di Inter, Como e Roma dove dopo aver appeso le scarpette al chiodo ha svolto il compito di allenatore delle giovanili, team manager con Capello, dirigente, responsabile dei rapporti con la Uefa e del centro sportivo. Dopo 33 anni di permanenza in giallorosso il 20 maggio di quest’anno ha assunto il ruolo di responsabile di tutto il settore giovanile della Reggina.

Tempestilli si è complimentato con Calabrese per il lavoro fin qui svolto. La scuola Calcio dedicata al Santo Africano nato a San Fratello, conta 50 iscritti. L’obiettivo è educare e indirizzare i ragazzi verso l’apprendimento e condivisione di valori e lo spirito di sacrificio, doti necessarie per poter diventare in futuro uomini e atleti, trasmettendo loro principi di lealtà, rispetto e collaborazione necessari per poter praticare questo amato sport di squadra.

A quanto pare Cortese e Calabrese stanno svolgendo un buon lavoro tanto da indurre Tempestilli a programmare una visita a San Fratello.

