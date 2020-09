Unime, approvate le linee programmatiche anti-Covid per la ripresa dell’ attività didattica a.a. 2020/2021

Sono state approvate dagli Organi collegiali dell’Ateneo di Messina le linee programmatiche per la ripresa dell’ attività didattica a.a. 2020/2021, indicate in un comunicato pubblicato dall’Università:

La procedura fa riferimento alle modalità di svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività didattiche per il primo semestre dell’anno accademico 2020/21: le lezioni riprenderanno in modalità mista, prevalentemente in presenza a partire dal 5 ottobre, mentre gli esami di profitto, a far data dalla prima sessione utile dell’anno accademico 2020/21 si svolgeranno esclusivamente in presenza.

PRE-REQUISITI PER L’ACCESSO ALLE AULE UNIVERSITARIE

Prenotazione presenza in aula

Indicazioni per gli studenti

In Ateneo verrà attuata una modalità di lezione blended. Lo studente dovrà indicare, per il primo semestre dell’anno accademico 2020/21, se intende seguire le lezioni in modalità in presenza o da remoto.

E’ prevista , invece, la frequenza in presenza per gli studenti del I anno e per gli studenti dei corsi a frequenza obbligatoria

Raccomandazioni

per accedere alle aule universitarie è necessario il rispetto tassativo delle seguenti condizioni, per il rispetto delle quali Unime fa appello alla responsabilità di ciascuno:

non essere stati in quarantena/isolamento domiciliare, né essere rientrati da aree geografiche per le quali è necessaria l’effettuazione di test molecolari, nelle due settimane precedenti l’accesso;

non essere a conoscenza di avere avuto contatti con persone positive a COVID 19 nelle ultime due settimane;

non presentare o aver presentato sintomatologia respiratoria e/o temperatura corporea superiore a 37.5° negli ultimi tre giorni.

Al fine di tracciare gli accessi in Ateneo, ritenuti fondamentali per l’applicazione del “Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie”, gli studenti e le studentesse dovranno registrare l’accesso alla struttura didattica attraverso lettura di apposito QR-code personale di cui ciascuno studente sarà dotato.

NORME COMPORTAMENTALI IN STRUTTURA

Ricordando che una prevenzione efficace è funzione del rispetto di tutte le norme comportamentali identificate dagli organismi nazionali e sovranazionali di riferimento, Unime chiede tassativamente allo/a studente/essa: