Cesv Messina: si inaugurano le consulenze periodiche online. Adempimenti e scadenze per il Terzo Settore

Dopo gli 11 webinar formativi che hanno avuto l’alto gradimento delle associazioni e, nella fase dell’emergenza sanitaria, hanno consentito al Cesv Messina di proseguire nel proprio impegno a sostegno del volontariato, riprendono ora le attività del Centro Servizi.

Che riparte avviando una nuova iniziativa: le consulenze periodiche online. Sul tavolo temi quali l’iscrizione ai registri regionali del volontariato e della promozione sociale e l’approvazione dei bilanci e gli adeguamenti statutari, adempimenti tutti di rilievo per la vita delle associazioni.

Condotto da Rosario Ceraolo, direttore del Cesv Messina, e da Silvia Gheza, referente dell’area documentazione, il primo incontro di consulenza online avrà luogo il 12 settembre alle ore 10:30, mediante la piattaforma di formazione a distanza.

I partecipanti devono disporre di un computer (o tablet, o smartphone), una buona connessione dati, un microfono (preferibilmente con cuffia o auricolare) e telecamera (facoltativa). Per partecipare e ricevere il link al quale collegarsi è necessario iscriversi compilando entro l’11 settembre alle ore 16:00 il modulo al link https://forms.gle/kCYo6pu6Jr8BPQco6.

Vicine intanto le prossime scadenze alle quali le organizzazioni di volontariato devono far fronte: come ricordato dall’Assessorato regionale alla Famiglia, il Decreto-legge n. 18 del 17.03.2020, denominato “Cura Italia”, dispone che anche per le organizzazioni di volontariato (di cui alla l. n. 266/91), il termine per l’approvazione dei bilanci è fissato al 31 ottobre 2020.

Poiché nelle dichiarazioni che le organizzazioni di volontariato devono presentare per il mantenimento delle iscrizioni nell’apposito Registro, è necessario riportare gli estremi della delibera di approvazione del bilancio, il termine per la presentazione della suddetta dichiarazione (il cui periodo di trasmissione è fissato entro il 30 aprile con cadenza biennale dal D.A. n. 1320/2016), slitta al 30 novembre (esclusivamente per quest’anno).

Una scadenza, quest’ultima, valida solo per le associazioni iscritte successivamente al 2017 e quindi obbligatorie per le associazioni iscritte nell’anno 2018. Le associazioni iscritte prima del 2017 hanno già provveduto all’adempimento nel 2019 e per loro la prossima scadenza cade nel 2021.

E ancora: per le associazioni di volontariato iscritte al registro vige l’obbligo di comunicazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto, della sede legale e sociale ed in seno agli organi sociali. La comunicazione va fatta al Dipartimento della famiglia entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuta modifica.

