E’ morto Paolo Chillè, per lui Messina solidale si era mobilitata

Il suo volto sorridente campeggiava vicino alle casse di tanti esercizi commerciali che a Messina si sono mobilitati per aiutarlo ad affrontare la rara malattia che purtroppo ha vinto sul suo sorriso. Non ce l’ha fatta il giovane Paolo Chillè, affetto da sarcoma fibromixoide, e per il quale era stata avviata una raccolta fondi che aveva coinvolto moltissimi cittadini per aiutare la famiglia ad affrontare il tumore raro.

A dare notizia della morte del 27enne è stata nella tarda serata di ieri, 6 settembre, la pagina Facebook “Raccolta fondi per Paolo Chillè” con un post: «Il nostro grande eroe Paolo è volato in cielo». Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sulla sua pagina social.

Paolo ha lottato con tutte le sue forze fino alla fine. Le ultime notizie sul suo stato di salute risalivano al 10 giugno scorso, che lo avevano visto costretto momentaneamente ad interrompere la cura americana a cui si era sottoposto.

