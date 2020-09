Una ragazza per il cinema 2020: la fascia ad Alice Carbonaro

E’ la gioia di Alice Carbonaro a chiudere la finale nazionale della 32esima edizione di Una ragazza per il cinema, che si è svolta a Taormina nella splendida cornice del Resort Capo dei Greci, condotta dal popolare Beppe Convertini.

Una serata di gala voluta fortemente dai patron Antonio Lo Presti e Daniela Eramo nonostante l’emergenza covid-19.

La vincitrice incoronata dalla patron in persona è la messinese Alice Carbonaro, splendida 19enne, che con il numero 16, ha mostrato fascino e indiscutibile bellezza in una serata ricca di spettacolo.

“Sono emozionata, ma felicissima, dedico questa vittoria ai miei genitori, che mi hanno aiutato in questa avventura – ha affermato a caldo la nuova Miss – ma soprattutto, la dedico ad una persona che non è più con me. Il giorno del mio 18° compleanno ero in macchina con mia cugina e lei non è più qui con me. Devo dirle grazie perché sono qui e ho questa corona, grazie a lei. Ho tanto da affrontare davanti a me, le dedico questo momento. Un grosso abbraccio a tutte le altre ragazze che ho conosciuto – continua la vincitrice – è stata un’esperienza che non dimenticherò. Amo il mondo dello spettacolo, mi piacerebbe intraprendere una carriera come attrice, oppure conduttrice”.

La direzione di produzione dell’evento è stata affidata ad Alfonso Stagno e le coreografie curate da Leon Cino, vincitore di Amici di Maria De Filippi del 2004. Tantissimi gli ospiti che si sono succeduti sul palco: il ballerino cubano Javier, vincitore dell’ultima edizione di Amici, il comico Mandi Mandi, il produttore e il regista Salvo D’Angelo. Ovazione per l’icona del cinema Antonella Ponziani, presidentessa di giuria che ha ricordato sul palco la sua collaborazione col grande Federico Fellini.

Durante la serata sono state assegnate anche altre importanti fasce: Ragazza Moda con tanto di contratto con l’agenzia The One Models è stata consegnata dal maestro re della moda Franco Battaglia alla splendida Erika Vannucci, mentre quella di Ragazza Studio Cinema con una borsa di studio annuale per l’accademia romana è andata a Chiara Antognoli. La fascia Ragazza Gil Cagnè assegnata dall’art director Pablo è invece finita al collo di Jenny Natalini. La fascia Miss delle Miss, ovvero quella per la ragazza più votata dalle stesse concorrenti è andata a Manola Federico. Una serata di divertimento e grande spettacolo dunque, in cui queste ragazze hanno ottenuto dunque delle concrete possibilità per continuare ad inseguire i loro sogni guardando la luna sul mare della Sicilia perché in questi momenti il talento incontra le opportunità.