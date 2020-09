Spazio Macos inaugura la mostra collettiva “Blu” con Airc e Apat, per il ciclo “Contaminazioni”

Sabato 12 settembre 2020, alle ore 18.30, presso Lo Spazio Macos, in Via Cardines, 16 a Messina, sarà inaugurata e aperta al pubblico, la mostra collettiva dal Titolo “BLU”, curata da Mamy Costa e realizzata in collaborazione con l’Associazione AIRC per la ricerca sul cancro e l’Associazione APAT, presente il Presidente Carmelo Briante.

Saranno adottate tutte le misure precauzionali per la tutela della salute pubblica. L’entrata sarà scaglionata con un numero di persone che potranno rispettare la distanza di un metro l’una dall’altra. Sono 20 gli artisti italiani che dialogano su un tema libero decifrato dal colore e dai toni del blu, con opere di pittura e scultura, che vengono da Palermo, Siracusa, Messina, Milazzo, Lucca, Torino, Reggio Calabria. Opere di artisti sensibili che rappresentato con sfaccettature diverse, momenti di vita quotidiana, con lo sguardo rivolto alla natura e alla vita. Miracolo dell’arte è infatti anche questo vedere e trasferire sensazioni quasi celate ed offrirle come una domanda a volte senza risposta, perché dal cuore di chi dipinge giungano al cuore di chi guarda.

Differenti i materiali e le tecniche usate: olio su tela, acrilico su tela, tecnica mista, materico, cere a encausto, gessetti, matite e per le sculture legni piaggiati e materiali di recupero. Gli artisti partecipanti alla Collettiva di pittura sono: Alberto Avila, Bartolomeo Ciampaglia, Serenella Costa, Caterina D’Andrea, Vera Faraone, Silvia Grassi. Giacomo Lattene, Maria Marino, Ausilia Miceli, Sebastiano Miduri, Cettina Pagano, Francesca Perina, Puccio, Eliana Purpura, Maria Rando, Rosa Rigano, Angela Sarzana, Gianfranco Sessa, Nino Siragusa, Maria Felice Vadalà.

La mostra sarà visitabile, su appuntamento da richiedere al 3407760578, fino al 23 settembre, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.30 dal martedi al sabato. La domenica su richiesta. La mostra è realizzata rispettando tutte le norme e disposizioni in materia di tutela della salute pubblica. Gli organizzatori invitano dunque a munirsi di mascherina.

Per il ciclo : CONTAMINAZIONI

Artisti Partecipanti:

PITTORI : Alberto Avila, Bartolomeo Ciampaglia, Serenella Costa, Caterina D’Andrea, Vera Faraone, Silvia Grassi, Giacono Lattene, Maria Marino, Ausilia Miceli, Sebastiano Miduri, Cettina Pagano, Francesca Perina, Puccio, Eliana Purpura, Rosetta Rigano, Angela Sarzana, Nino Siragusa, Maria Felice Vadalà

SCULTORI: Maria Rando, Gianfranco Sessa

INAUGURAZIONE: 12 settembre 2020, ore 18.30

Presente il Presidente Associazione APAT, dr. Carmelo Briante che porta i saluti anche per Associazione AIRC.

PERFORMANCE musicale di Nino Siragusa

ESPOSIZIONE: dal 12 al 23 settembre 2020 durante la quale si prevedono eventi collaterali ( presentazione libri, letture poesie, pomeriggi “Parliamo di arte”

