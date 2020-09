Chiusura dei varchi di attraversamento nello spartitraffico in alcuni tratti di viale Europa

Al fine di migliorare la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare su viale Europa, ridotta dalla presenza degli attuali varchi di attraversamento nello spartitraffico, nel tratto compreso tra il viale San Martino e la via La Farina, in corrispondenza delle vie Giolitti, G. Bruno, Napoli, U. Bassi, Reggio Calabria e Natoli, ed in quello compreso tra la via C. Battisti (rotatoria B. Giuliano) e il viale San Martino, in corrispondenza delle vie Risorgimento, dei Mille e Lodi, che costituiscono potenziali punti di conflitto derivanti dall’inosservanza delle norme in materia di precedenza, dimostrati da una significativa incidentalità, il Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici ne ha disposto la chiusura. Pertanto nello spartitraffico in corrispondenza di tutti i varchi sarà istituita la direzione obbligatoria diritto e la direzione obbligatoria a destra in via Reggio Calabria, all’intersezione con il viale Europa.