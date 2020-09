Analisi morfologica a Lipari: ora si può!

Mentre attendiamo vigili e ansiosi i frutti della mobilitazione delle scorse settimane, per la difesa ed il potenziamento dell’ Ospedale di Lipari, vogliamo darvi una bella notizia, che ci riempie il cuore di gioia.

Una futura mamma ieri ci ha inviato la foto di un’ecografia morfologica fatta all’ Ospedale di Lipari, una delle prime, dopo che da anni presso il nostro nosocomio non ne venivano più effettuate!

Per ragioni di privacy, non metteremo nomi e foto, riteniamo però fondamentale condividere la buona notizia con tutti.

Dopo mesi di pressioni, lettere pubbliche, comunicazioni via pec, raccolta di segnalazioni e testimonianze da parte delle partorienti, finalmente le future mamme non sono più costrette a pendere l’aliscafo o a recarsi presso studi privati per un esame di fatto obbligatorio, per il percorso nascita del proprio bambino.

Oggi le nostre mamme possono prenotare una morfologica presso l’ospedale di Lipari.

Questo risultato, è stato ottenuto grazie ad un continuo dialogo e confronto sia con la comunità Eoliana, che con la direzione dell’ospedale di Lipari, con i medici che prestano servizio presso l’ospedale stesso, con l’Amministrazione e con il Consiglio Comunale.

La battaglia per poter effettuare la Morfologica qui a Lipari è stata la battaglia di tutti, una battaglia condivisa su tutti i fronti. Il plauso va ovviamente anche a tutte le donne e alle loro famiglie, che non si sono arrese ad una situazione di fatto, ma hanno continuato a segnalare e a denunciare la mortificazione dei propri diritti.

Questa esperienza ci ha insegnato che la mobilitazione dei cittadini, e il dialogo serrato con le istituzioni, sono fondamentali per la difesa dei nostri diritti e per l’ottenimento di risultati concreti.

Se non ci viene riconosciuto quello che ci è dovuto, continueremo a pretenderlo: il lavoro del Comitato continua!

Il Comitato “L ‘Ospedale di Lipari non si tocca”

