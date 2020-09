Travolto mentre attraversava la strada: muore 64enne

Era appena uscito da un ristorante a Giammoro, dopo aver trascorso una bella serata. Non sapeva il tragico destino che lo attendeva, in agguato, per strada. E così Antonio Maggio, 64 anni, ha attraversato la statale 113 ed è stato centrato mortalmente da un’auto. Gravissime le ferite che ha riportato, e che non gli hanno lasciato scampo nonostante l’intervento immediato dell’ambulanza.

Secondo una prima ricostruzione, il 64enne si stava dirigendo verso la sua auto parcheggiata dall’altro lato della strada. All’improvviso è stato centrato in pieno da una Peugeot il cui conducente è stato fermato successivamente dai carabinieri che adesso indagano sull’accaduto.

