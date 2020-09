Lavori Via Don Blasco, limitazioni viarie in Via Marche sino a mercoledì 16

Per consentire l’esecuzione di interventi per lo spostamento di cavi telefonici in via Marche, nell’ambito dei lavori di realizzazione della nuova strada del mare di via Don Blasco, sono stati adottati provvedimenti viabili.

Sino a mercoledì 16, su entrambi i lati di via Marche sarà pertanto vietata la sosta 0-24, nel tratto compreso tra 10 metri a monte e 20 metri a valle dell’intersezione con via Alessandria; istituito il restringimento della carreggiata stradale, con la collocazione di idonea segnaletica stradale, garantendo, in sicurezza il regolare svolgimento del transito veicolare nella parte di carreggiata stradale non interessata dagli interventi e la sua continuità in corrispondenza dell’intersezione con via Alessandria, nella cui area gli scavi dovranno avvenire per semicarreggiata; vigeranno inoltre il limite massimo di velocità di 30 km/h in via Marche, tra le vie Rovigo e Maregrosso; il divieto di sosta, 0-24, su entrambi i lati, in via Alessandria, nel tratto compreso tra 10 metri a sud e 10 a nord dell’intersezione con via Marche; ed il limite massimo di velocità di 30 km/h in via Alessandria, nel tratto compreso tra le vie Liguria e S. Cosimo.