Covid-19, Adeguamento scuole: prorogate limitazioni viarie in Via Munizione per i cantieri di Verona Trento e Mazzini

Sono stati prorogati a mercoledì 30 i provvedimenti viari adottati per consentire gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid 19 e recintare le aree di cantiere per effettuare i lavori negli Istituti scolastici Verona Trento e Mazzini. Pertanto da domani, giovedì 17, sino a mercoledì 30, sarà ancora vietata la sosta 0-24, sul lato nord di via della Munizione, per un tratto di 25 metri a valle dell’intersezione con via XXIV Maggio. Il rispettivo tratto di marciapiede sarà interdetto, avendo cura di garantire la continuità del transito pedonale sul quello del lato opposto con collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento dei pedoni e garantendo in sicurezza, il regolare transito veicolare e l’accesso a tutti gli eventuali ingressi ivi insistenti. Rimarrà inoltre in vigore il limite massimo di velocità di 20 km/h in via della Munizione, nel tratto compreso tra le vie XXIV Maggio e Oratorio della Pace.