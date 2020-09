Margo rimane nell’Asd San Fratello: “Ragioni di cuore, senso di gratitudine e di orgoglio”

di Fra Pè – Dopo giorni di silenzio, l’Asd San Fratello comunica che Angelo Margò vestirà la maglia neroverde anche quest’anno.

Il forte difensore spostato da Mister Reale a centrocampo per sopperire la mancanza di Delfio Cortese infortunatosi durante il campionato scorso, ha contribuito con la sua esperienza alla vittoria in Promozione che purtroppo il San Fratello per decisione della LND e il Comitato siciliano non disputerà.

Margò classe 1982 ha indossato le maglie del S. Agata, Tortorici, N.F.C. Orlandina, della quale è stato capitano e regista difensivo, quella del Rocca di Caprileone, disputando dodici stagioni campionati di Eccellenza di grande livello, per poi approdare al Sinagra in Promozione, ritornare nuovamente al Rocca in Prima categoria per poi vestire la maglia del San Fratello.

“Rimanere è una ragione di cuore e di orgoglio dopo il torto subito– dichiara Margò – oltre che un grande segno di rispetto e gratitudine per la società, per i tifosi e per tutta la gente di questo splendido paese”.

Mister Reale vede piano, piano, ricomporre il mosaico che a parte qualche innesto sarà identico a quello dell’anno passato.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it