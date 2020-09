Rassegna “Social Walk”: oggi presentazione del libro dedicato ad Aurora De Domenico, vittima della strada

A causa delle avverse condizioni meteo, la presentazione del libro dedicato ad Aurora De Domenico, la 14enne messinese vittima della strada un anno fa sulla Consolare Pompea, si svolgerà oggi, mercoledì 16, alle ore 18, al Teatro Vittorio Emanuele e non all’Arena Villa Dante come inizialmente previsto dal programma. L’evento rientra nell’ambito della rassegna di spettacoli “Social Walk. Tra Musica, Arte e Spettacolo”. I proventi della vendita del volume saranno devoluti in beneficenza; l’evento è patrocinato dal Garante dell’infanzia del Comune di Messina Angelo Costantino.

Domani, giovedì 17, alle ore 20.30, all’Arena Villa Dante, salvo peggioramento delle condizioni climatiche, seconda serata dedicata al folk con l’esibizione dei gruppi I Cariddi, I Canterini Peloritani e I Cantustrittu dopo quella di ieri dei gruppi folk TRISKELE, MATA GRIFONE e LA MADONNINA. Al fine di creare un indotto economico legato agli eventi che abbia una ricaduta sul territorio, grazie all’accordo tra Amministrazione comunale e rappresentanti di categoria dei commercianti, i coupon e i biglietti degli spettacoli a pagamento saranno dotati di un QR-CODE attraverso il quale, sarà possibile visualizzare i ristoranti e i bar che riconosceranno uno sconto o una gratuità a possessori del biglietto dello spettacolo. I biglietti di tutti gli spettacoli della rassegna sono distribuiti gratuitamente presso la Messina Social City fino ad esaurimento dei posti disponibili.