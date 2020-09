Frana ad Alicudi, al voto con i mezzi della Protezione Civile

di Luana Spanò – L’Enel ha dato conferma per il distacco energia elettrica per giorno 23 settembre. In quella data riprenderanno i lavori per la frana ad Alicudi in località Sgurbio. A confermarlo è il geometra Placido Sulfaro responsabile dei lavori.

Intanto il sindaco di Lipari Marco Giorgianni in risposta all’appello della signora Elvira Amato, ripreso dalla nostra testata giornalistica, ha messo a disposizione mezzi e volontari della Protezione Civile per permettere ad Elvira di raggiungere il seggio elettorale ed esercitare così il suo diritto al voto.

Tuttavia per la signora Amato la soluzione proposta dal sindaco è impraticabile, anche in barella, vista la tortuosità del sentiero alternativo disponibile. Ha così deciso di raggiungere il seggio con l’aiuto di alcuni amici da cui alloggerà per qualche giorno per non sottoporre la sua caviglia a troppo stress e “incontrare finalmente qualcuno, dopo un isolamento di ben 15 giorni dietro la frana”.

