Referendum costituzionale, il Comune cerca eventuali sostituiti Presidenti di seggio; come fare domanda:

In occasione del Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020, l’Ufficio Elettorale del Comune di Messina ricerca disponibilità da parte dei cittadini interessati ad assumere la funzione di Presidente di seggio per l’eventuale nomina, qualora si rendesse necessaria la sostituzione per impedimento dei Presidenti nominati dalla Corte d’Appello.

Sarà data precedenza a chi abbia già maturato esperienza di componente di seggio come Presidente, segretario, scrutatore o rappresentante di lista in precedenti consultazioni elettorali.

Per dare la propria disponibilità occorre presentare entro le ore 16, di domani sabato 19, il modulo, in allegato, direttamente all’Ufficio Elettorale sito a Palazzo Zanca (Piazza Unione Europea), piano terra, stanza n. 3 o inviarlo all’indirizzo mail: [email protected]

Nel caso di nomina, al Presidente di seggio spetterà il compenso di 130euro, mentre al Segretario, scelto dallo stesso, spetterà un compenso pari a 104 euro.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il recapito telefonico 0907722257

