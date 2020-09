Uffici postali: nuovi orari di apertura in provincia di Messina

Prosegue il piano di riaperture degli uffici postali nel Messinese.

A partire da lunedì 21 settembre tornerano operative tutti i giorni, dal lunedì al sabato, le sedi di Bordonaro, Fondachello di Valdina, Ganzirri, Piana di Capo d’Orlando e Sant’Antonio a Barcellona Pozzo di Gotto. Previsto inoltre il potenziamento dei giorni di apertura per gli uffici di Roccella Valdemone e Braidi a Montalbano Elicona.

Saranno infine disponibili con orario continuato, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, gli uffici postali cittadini di Contesse, via Giuseppe La Farina, via Uberto Bonino e strada San Giacomo, e in provincia la sede di Pozzo di Gotto.

Anche in questa fase, l’Azienda raccomanda ai cittadini di entrare negli uffici postali avendo cura di indossare i dispositivi di protezione individuale.

Per conoscere gli orari degli uffici postali aperti e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it oppure contattare il numero verde 800 00 33 22.

