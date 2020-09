Prima Categoria: San Fratello e Alluntina, prove generali per il campionato

di Fra Pè – Ieri in un focoso pomeriggio di domenica si sono incontrate al Gagliani di San Fratello, la compagine locale Asd San Fratello e l’Asd Alluntina in una gara amichevole che in realtà è stato più una seduta di allenamento dove i due allenatori, Antonio Reale da una parte, Antonio Martino dall’altra hanno potuto verificare il lavoro fin qui svolto. Una sorta di prova generale prima dell’inizio del campionato di prima categoria. Gara ovviamente a porte chiuse.

Le due compagine nebroidee si ritroveranno entrambe nel girone C.

Gara vinta dai neroverdi per 6 a 0. Reti realizzate da Calabrese, Marino e Mossa nel primo tempo, Maurizio Naro, Antonino Naro e Drago nella ripresa.

Indiscutibile qualità tecnica e l’esperienza dei ragazzi di Reale, che hanno sulle gambe solo una settimana di preparazione a differenza degli amaranto di San Marco che è già da un mese che calcano il campo di allenamento.

C’è da dire che a Martino mancavano alcune pedine importanti. Si sono visti buone giocate da parte degli amaranto che però non riuscivano a finalizzare, complice la buona difesa sanfratellana.

Tra aluntini ha impressionato Jadara, un esterno di attacco proveniente dal Gambia. Tanti i cambi di giocatori e di posizione provati dal tecnico amaranto Martino. Tra gli aluntini anche due giocatori originari di San Fratello: Ciro e Giovanni Galati.

Reale ha visionato Giancarlo Mossa, centrocampista proveniente da Palermo. Ha dato spazio a Simone Crimaldi che ha difeso la porta neroverde nel primo tempo.

Nella ripresa spazio per La Marca e i giovani Coman, Cardali e Nicosia che con disinvoltura e con intraprendenza ha disputato un buon scampolo di gara.

Tutto è stato rimandato al campionato dove sarà tutt’altra storia

Asd San Fratello: Crimaldi, Salanitro, Drago, Galati, Naro A. Cortese, Margò, Massa, Marino, Calabrese Naro M.

A disposizione: Versaci, Coman, Sanna, Nicosia, Cardali, La Marca

Asd Aluntina: Galati C., Raffaele, Prestimonaco, Lunghitano, Sansiveri, Vitanza, Scuderi, Gumina, Monastra, Castagnolo, Jadara.

A disposizione: Monastra, Miceli, Dolce, Di Simone, Lunghitano.

