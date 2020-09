Colpaccio del San Fratello, Galati vestirà neroverde

di Fra Pè – Gianluca Galati, calciatore classe 1995, roccioso centrale difensivo che può giocare anche a centrocampo disputerà il Campionato di Prima Categoria con la maglia neroverde dell’Asd San Fratello.

Il giovane calciatore cresciuto nel Sant’Agata, suo paese di origine, doveva essere presentato dal San Fratello il 12 agosto, ma il verdetto della LND che ha estromesso la società sanfratellana dal Campionato di Promozione, ha impedito il proseguo delle comunicazioni riguardo i diversi acquisti operati da Antonio Reale.

Galati che vanta nonostante la giovane età un’ottima esperienza in Eccellenza, oltre che 7 presenze in serie D, non si è tirato indietro e ha deciso di continuare a vestire la maglia dell’Asd San Fratello.

La dirigenza e i tifosi nero verdi non possono che essere soddisfatti per questo innesto: l’ex capitano di Rocca, va a formare con Daniele Drago, Salanitro e Naro un reparto difensivo di alta qualità ed esperienza.

