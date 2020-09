Coronavirus: 75 nuovi positivi in Sicilia

Sono 75 i nuovi casi nell’isola nelle ultime 24 ore, 21 sono ospiti della comunità ‘Biagio Conte’ di Palermo. Attualmente ci sono complessivamente 2348 positivi attivi di cui 217 ricoverati in ospedale, 14 dei quali in terapia intensiva e 203 in regime di ricovero ordinario.

Salgono a 299 i pazienti deceduti che erano positivi al coronavirus dall’inizio dell’epidemia nell’isola. I morti sono 2 a Palermo e 1 a Catania. Nel capoluogo si tratta di un ultranovantenne della provincia di Trapani e di un ottantenne Palermitano così come ottantenne è anche la vittima di Catania.

Leoluca Orlando, minaccia di “chiudere aeree o locali pubblici” se non si metterà fine ai “comportamenti irresponsabili” che rischiano di trascinare la città “in una tragedia”. “Il numero dei contagi sta crescendo”, ha proseguito il sindaco di Palermo, dando notizia della chiusura di due pub in Largo Cavalieri di Malta e piazza Monte di Pietà. Nel primo caso, gli agenti hanno verificato che era stato organizzato un evento musicale all’aperto, illegittimo sia perché metteva a rischio l’integrità del bene culturale sia perché vi partecipavano decine di persone senza dpi, aspetto che ha fatto scattare la sanzione anche per il secondo locale pubblico.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it