Ricostituito il coordinamento dei forti di Messina

Nel Salone delle Bandiere, hanno preso parte all’incontro i presidenti delle Associazioni che da anni si adoperano per il recupero e la valorizzazione dei Forti Cavalli, Centri, Petrazza, Campone, Serra la Croce, S. Jachiddu, Torre degli Inglesi, Rocca Guelfonia-Cristo Re, Gonzaga e, per Forte Ogliastri , il Presidente della V Municipalità Ivan Cutè; per Puntal Ferraro, ha inviato i suoi saluti e manifestato la propria disponibilità il Dirigente della Forestale, Agatino Sidoti.

Recentemente è stata sottoscritta adesione del Sistema Fortificato dello Stretto al Network Internazionale “Forti che Uniscono – Faro per i Forti”, promosso dalla Marco Polo System di Venezia e finalizzato alla valorizzazione in Rete del patrimonio fortificato e militare nell’area euro-mediterranea ed è stata costituita l’Associazione MEDFORT, con sede al Forte Siacci, che attribuisce all’Area dello Stretto il ruolo di collettore con i sistemi fortificati italiani e del mediterraneo.

Alla firma del protocollo, erano presenti per il Comune di Reggio Calabria l’architetta Daniela Neri; per il quello di Campo Calabro il vice sindaco Alberto Idone; il sindaco di Villa San Giovanni Giovanni Siclari; Domenico Battaglia, Presidente Conferenza Permanente Interregionale politiche Area dello Stretto; arch. Orazio Micali Soprintendente ai BB. CC. AA. di Messina; per la Soprintendenza di Reggio Calabria la dott.ssa Daniela Vinci; il Prof. Francesco Calabrò, Dipartimento PAU, Università Mediterranea di Reggio Calabria e delegato ICOMOS ITALIA (Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti); il prof. Filippo Grasso, Università di Messina, delegato del Rettore; il prof. Massimo Villari, Dipartimento Scienze Informatiche; Teresa Gualtieri, Rappresentante nazionale Federazione Italiana per i CLUB UNESCO; e Giovanni Cavallaro, allora Dirigente Provinciale Azienda Foreste Demaniali.