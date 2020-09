Nuovo appuntamento stasera con la Rassegna di spettacoli “Social Walk” con la cover band di Vasco “Collettivo Kom”

Riprendono stasera gli appuntamenti all’Arena Villa Dante nell’ambito della rassegna di spettacoli “Social Walk. Tra Musica, Arte e Spettacolo”. Alle ore 20.30 prima serata della Cover Band Fest che col “COLLETTIVO KOM” dedica un evento a Vasco Rossi. Ieri, martedì 22, a causa delle cattive condizioni atmosferiche, non si è svolto “Attenti a Lucio”, il tributo al cantante Lucio Dalla. Anche la serata di oggi, come l’intera rassegna, è organizzata dal Comune di Messina e dalla Messina Social City. Al fine di creare un indotto economico legato agli eventi che abbia una ricaduta sul territorio (primo esperimento di cultura-spettacolo legato a turismo ed economia), grazie all’accordo tra Amministrazione comunale e rappresentanti di categoria dei commercianti, i coupon riferiti alla rassegna “Social Walk” e i biglietti degli spettacoli a pagamento saranno dotati di un QR-CODE attraverso il quale è possibile visualizzare i ristoranti e i bar che riconosceranno uno sconto o una gratuità ai possessori del biglietto dello spettacolo. I biglietti degli spettacoli della rassegna “Social Walk” sono distribuiti gratuitamente presso la Messina Social City e l’Infopoint comunale di via Consolato del Mare fino ad esaurimento dei posti disponibili.