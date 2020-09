Buda (IV Municipalità) e Fulco (V Municipalità): “Via Palermo nuovamente rattoppata, situazione inaccettabile”

Le consigliere della IV Municipalità Debora Buda e V Municipalità Lorena Fulco, dirigenti del movimento Vento dello Stretto, chiedono all’Amministrazione Comunale spiegazioni circa la situazione di Via Palermo, il cui asfalto, dopo i lavori integrali di rifacimento, è stato nuovamente oggetto di intervento per la collocazione delle tubazioni del gas.

“Neanche il tempo di esultare per la sistemazione della storica via, avvenuta dopo decenni a seguito di centinaia di richieste dei residenti, decine di segnalazioni protocollate dai consiglieri ed un consiglio congiunto tra IV e V Municipalità, che l’asfalto è stato nuovamente spaccato per la collocazione dei tubi del gas. Secondo voi tutto ciò è normale? Sarebbe stato così difficile eseguire prima i lavori di collocazione delle tubazioni e successivamente asfaltare definitivamente? Adesso ci ritroveremo nuovamente con la strada rattoppata che alla prima pioggia si sgretolerà.” ha dichiarato Debora Buda, Consigliera della IV Municipalità.

“Vorremo capire chi controlla la calendarizzazione di questi interventi così da comprendere chi dovrà assumersi responsabilità di una gestione è inaccettabile. I cittadini ed i residenti non possono più sopportare questi continui disagi.” ha aggiunto Lorena Fulco, Consigliera della V Municipalità.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it