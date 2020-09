“Eurochocolate – International Chocolate Exhibition”: uno stand anche per le imprese siciliane

Unioncamere Sicilia, in rappresentanza di tutte le Camere di commercio dell’Isola, parteciperà con lo stand “Sweet Sicilia” all’evento gastronomico internazionale “Eurochocolate – International Chocolate Exhibition”, che si svolgerà nel centro storico di Perugia dal 16 al 25 ottobre 2020.

La partecipazione all’evento è rivolta solo ed esclusivamente alle imprese presenti nel territorio della Regione Sicilia, che producono e commercializzano i seguenti prodotti: Malvasia, Passito, Moscato, Vini liquorosi, Vini dolci e secchi, Vendemmia tardiva, Cioccolato di modica, Pistacchio di Bronte, Mandorla di avola, Carrubba, Arancia candita, Gelato al passito o alla malvasia.

Lo spazio “Sweet Sicilia” sarà sempre presidiato da hostess appositamente formate che si occuperanno di registrare le prenotazioni, di accogliere i partecipanti alle degustazioni guidate, di distribuire materiale informativo e promozionale sia cartaceo che multimediale.

La partecipazione alla manifestazione è gratuita e non è prevista quota di compartecipazione alle spese. Qualora le imprese vorranno partecipare personalmente, tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a loro carico.

Le aziende del territorio messinese che intendono partecipare all’iniziativa dovranno comunicare la propria adesione entro il 28 settembre 2020 inviando una mail a [email protected]

I prodotti che verranno utilizzati per le degustazioni all’Eurochocolate e il relativo materiale informativo/promozionale dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 14 del 30 settembre 2020, alla sede di Unioncamere Sicilia, via E. Amari n. 11 – 90139 Palermo.

Sarà cura di Unioncamere Sicilia provvedere, a proprie spese, alla spedizione.

Per informazioni e per gli aspetti organizzativi e logistici, contattare il numero 090/7772283.

