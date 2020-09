San Fratello: primi passi per uscire dal dissesto. Approvato il bilancio

Ieri sera presso l’aula consiliare “Luigi Savio” del Comune di San Fratello, si è svolto il consiglio comunale dove all’ordine del giorno c’era l’approvazione del Bilancio riequilibrato già approvato dal Ministero dell’Economia.

Un primo passo importante e utile per uscire dal dissesto economico-finanziario dichiarato dall’Amministrazione Sidoti il 22 marzo 2019.

Di seguito la nota dell’Assessore Comunale Dott. Giuseppe Princiotta che con soddisfazione per il lavoro personale e della giunta Sidoti, ha presentato in sede di Consiglio:

“Questa sera viene presentato all’esame ed approvazione del Consiglio Comunale l’ipotesi di Bilancio riequilibrato 19/21. Rappresenta certamente uno degli atti più significativi dell’azione amministrativa, in quanto definisce le linee principali di intervento nei vari settori, con l’obiettivo di utilizzare al meglio le risorse provenienti dai vari canali di entrata e destinando in modo mirato specifici stanziamenti ai vari capitoli di spesa. Ed è pertanto, con grande soddisfazione, che presentiamo questo documento programmatico dopo la dichiarazione di dissesto intervenuta a Marzo dello scorso anno a distanza di poco più di anno.

Basti pensare e ricordare che i precedenti bilanci, prendendo ad esempio gli ultimi tre esercizi precedenti, erano stati approvati in ritardo o addirittura non approvati entro la legislatura! Vorrei ricordare a tutti che, appena insediati, ci siamo ritrovati a fare una corsa contro il tempo per evitare il commissariamento. Che fin dalla prima analisi erano emersi i dubbi e le perplessità che ci hanno portati, con grande senso di responsabilità, verso la dichiarazione di dissesto. Con tutte le conseguenze che questo ha comportato. Tale scelta non è stata fatta con incoscienza, ma piuttosto con grande senso di responsabilità verso i cittadini e soprattutto verso le generazioni future.

L’approvazione del documento programmatico che questa sera ratificheremo, rappresenta un nuovo inizio per l’ente e per San Fratello e costituisce sicuramente una prima sfida vinta dall’amministrazione … sulla quale nessuno avrebbe scommesso”.

“Pertanto- conclude l’assessore Princiotta– vorrei ringraziare chi si è prodigato ed ha collaborato attivamente a questo primo importante risultato e vorrei invitare tutti i presenti a far si che questo importante traguardo raggiunto costituisca spunto positivo per una nuova rinascita. Sappiamo benissimo che costituisce solo un primo tassello verso il risanamento dell’ente e che ci aspettano ulteriori sfide. Questa sera vorrei cogliere l’opportunità per invitare tutti i presenti in quest’aula a convergere e convogliare tutti insieme verso il raggiungimento di nuovi importanti obiettivi che reputo prioritari:

Completare il risanamento e lavorare compatti al fine di poter richiedere l’attivazione della procedura semplificata. Completare l’iter per la stabilizzazione dei precari”.

Il Bilancio è stato approvato con i soli voti della maggioranza, in quanto l’opposizione guidata dall’ex sindaco Dott. Giuseppe Ricca si è astenuta per motivi prettamente politici e non tecnici, auspicandosi in futuro di essere maggiormente coinvolta in attività importanti per San Fratello.

L’obiettivo dell’Amministrazione Sidoti e dell’Assessore Princiotta è quello di uscire dal dissesto fra tre anni. San Fratello risulta tra i pochi comuni che hanno avuto dal Ministero l’approvazione del primo bilancio di previsione.

