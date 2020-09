Alicudi, lavori rallentati da una nuova frana ma non sospesi

di Luana Spanò – Ad Alicudi il 22 settembre, così come comunicato dall’Amministrazione Comunale alla nostra redazione, sono ripresi i lavori in località Sgurbio. Il primo dicembre 2018 una frana ha invaso il percorso che permette agli abitanti della frazione di raggiungere il porto e di trasportare acqua e vivere con gli asini, unico mezzo di trasporto, fino alle proprie abitazioni

Tuttavia, ieri i lavori si sono interrotti con grande preoccupazione da parte degli abitanti del posto che hanno temuto una nuova sospensione e contattato la redazione.

Così, non si è fatto attendere l’intervento del sindaco Marco Giorgianni e del consigliere Giuseppe Finocchiaro, che hanno subito chiarito:

“In merito ai lavori di messa in sicurezza della strada comunale in loc. Sciara Chiappa nell’isola di Alicudi, si rende necessario chiarire che l’intervento è attualmente in corso e dunque non è stato né ultimato tantomeno nuovamente sospeso: la ditta di rocciatori, alla ripresa del cantiere giorno 23 settembre, in presenza altresì del tecnico comunale, ha rilevato che una diversa e successiva frana ha ulteriormente invaso la stradella con del materiale che deve essere rimosso. Per questo motivo, gli uffici stanno provvedendo a disporre le operazioni di sgombero così da consentire il proseguimento dei lavori.

Si rammenta che l’Amministrazione Comunale ha ottenuto un finanziamento da parte del Ministero dell’Ambiente per un importo di 1 milione di euro contro la deforestazione e per la messa in sicurezza del territorio dell’isola di Alicudi, attualmente in fase di trasformazione del progetto definitivo in esecutivo, attraverso cui sarà possibile realizzare importanti azioni proprio nella stessa area, spesso sottoposta a criticità per via del terreno sovrastante”.

Il sindaco sottolinea: “Inutile far attendere i rocciatori fino al completamento delle operazioni di sgombro che dovrebbero ultimare in breve tempo. Comprendo il timore delle persone che li hanno visti andare via, ma i lavori continuano”.

