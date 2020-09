La “Silvia” di Emanuele Venturioli, cantautore messinese

E’ uscito lunedì 21 settembre, sulle piattaforme streaming e in digital download “Silvia”, il singolo d’esordio del cantautore messinese EMANUELE VENTUROLI che anticipa l’album “Canzoni d’amore per poligami” in uscita lunedì 28 settembre.

«“Silvia” parla di una ragazza affascinante nella sua compostezza e semplicità, nella sua passione per l’arte, i disegni, la fotografia e la musica. Proprio questo suo modo di essere provoca in me un grande sentimento di ammirazione, che mi permette di conoscere le sue abitudini e i suoi pensieri, pur non avendola mai frequentata davvero. Questa canzone è un ballo che si serve di suoni e immagini per descrivere un momento con una ragazza che nella mia testa è perfetta.”»

Il brano racconta di un amore platonico, immaginario, nei confronti della ragazza ideale, Silvia. Silvia è appassionata di tutto ciò che è arte, e nel video la vediamo sorridere in mezzo a fotografie, disegni e paesaggi. È proprio questa sua capacità di gioire per le piccole cose, questa sua semplicità che affascina l’autore del brano: tutto resta un sogno, ma così intenso da sembrare quasi vero.

“Silvia” è scritta e prodotta dallo stesso Emanuele Venturoli.