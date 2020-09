Rifiuti Sicilia: raccolta differenziata, Messina sotto 30%

Una fotografia con luci ed ombre quella scattata alla Sicilia e alle sue città sulla gestione circolare dei rifiuti urbani. Positiva la diminuzione della produzione dei rifiuti in controtendenza con il dato nazionale; raccolta differenziata in aumento costante, con l’ottima performance di Ragusa che arriva al 71% e Agrigento al 68%, ma le quattro città più popolate (Palermo, Catania, Messina e Siracusa) ancora sotto 30%, tra cui Catania (11,56%) e Palermo (19,13%). Questo quanto emerge dal Rapporto sui rifiuti urbani e l’economia circolare in Sicilia, presentato nel corso del workshop on line “Gestione circolare dei rifiuti nelle città e le nuove direttive europee” organizzato dal Green City Network, iniziativa della Fondazione per lo Sviluppo sostenibile, in collaborazione con Conai

