San Fratello. Riapertura scuole, l’augurio del sindaco Sidoti e dell’Ass. Calcò

“Oggi la campanella ha annunciato l’avvio di un nuovo anno scolastico. Al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale ATA, agli Autisti, agli Accompagnatori, agli studenti della nostra comunità e alle loro Famiglie, giunga il cordiale pensiero del Sindaco, unitamente a quello dell’Assessore alla Pubblica Istruzione e dell’Amministrazione comunale. Rivedere aperte le porte delle nostre Scuole dopo un lungo periodo di chiusura forzata, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19, ci riempie di gioia e di speranza, perchè è nella scuola che crescono le nuove generazioni, futuro del nostro Paese. Le preoccupazioni sono tante, sappiamo che il nemico invisibile è ancora capace di colpire. Per questo richiamiamo alla responsabilità, alla prudenza e alla scrupolosa applicazione delle norme igieniche e comportamentali. E’ una battaglia che tutti siamo chiamati a combattere, grandi e piccoli, e che ci vede impegnati in prima linea accanto all’istituzione scolastica. Noi continueremo ad essere uno stabile sostegno per i ragazzi e per le loro famiglie in questo difficile momento e insieme ce la faremo!” Questo l’augurio del Sindaco di San Fratello Dott. Salvatore Sidoti all’apertura delle scuole nel centro nebroideo.

Agli auguri del Primo Cittadino si aggiungono quelli dell’insegnante e Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di San Fratello, Dott.ssa Anna Calcò che proprio nel suo profilo fb fa sentire la propria vicinanza ad ogni alunno che riprende ad andare a scuola dopo il lungo periodo della chiusura a causa del coronavirus e il susseguirsi delle vacanze estive: “Ti auguro di entrare da quel portone, portando con te tutto il tuo entusiasmo e la tua fantasia e che loro possano colorare l’aula in cui siederai; non importa se sarai timido o spaventato perché non sarai solo ad affrontare le tue paure! Ti auguro di potere sentire il profumo delle merende, l’odore delle gomme e di incantati dinnanzi a un’illustrazione dei tuoi nuovi libri, perché saranno i tuoi ricordi, parte della tua storia. Ti auguro di sentire il piacere di scrivere sulla lavagna e non importa se scriverai facendo errori, perché se corretti e compresi gli errori fanno di te una persona migliore…Ti auguro di incrociare lo sguardo del tuo migliore amico… Ti auguro di provare il brivido d’essere il capofila della tua classe per fare il capotreno del futuro e ti auguro d’essere l’ultimo della fila perché è bello seguire il futuro… Buon primo giorno di scuola a tutti i miei bimbi, a quelli che ho ritrovato, a quelli che ancora non conosco e a quelli che mi hanno lasciata per proseguire il loro cammino!”

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it