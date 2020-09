Fc Messina – San Luca: i convocati di Mister Gabriele. Squalificati Giuffrida e Carbonaro

Il lungo stop a causa della pandemia COVID 19, la ripresa di agosto, il ritiro di Fiuggi, la costruzione della rosa e le amichevoli pre-campionato: una vigilia attesa per poco meno di sei mesi che spazza via tutto e lascia (finalmente) parola al rettangolo verde.

Il Football Club Messina alla prima gara ufficiale della nuova stagione, che vedrà la matricola San Luca attraversare lo Stretto per affrontare la formazione di Ernesto Gabriele.

La matricola calabrese allenata da Francesco Cozza vorrà ben figurare all’esordio stagionale. Parliamo di una società giovane ed ambiziosa, che nelle ultime stagioni ha sbaragliato la concorrenza nei campionati regionali fino a raggiungere il traguardo della quarta serie.

Il Football Club Messina ha svolto questa mattina la rifinitura al “Giovanni Celeste” e, come da previsioni, ad eccezione degli squalificati Giuffrida e Carbonaro (dovrà scontare due turni), Ernesto Gabriele potrà contare sull’intero parco giocatori a disposizione.

CONVOCATI

PORTIERI:

MARONE Francesco, STRINO Massimo, TOCCI Francesco;

DIFENSORI:

AITA Gabriele, APRILE Riccardo, BARNOFSKY Max, CASELLA Francesco, FISSORE Matteo, GNICEWICZ Ivan, MARCHETTI Domenico, QUITADAMO Gabriele, RICOSSA Riccardo;

CENTROCAMPISTI:

CAMARA Papa Bamory, DE LUCA Fabrizio, GUZMAN Joaquin, MARCHETTI Alessandro, NOGUERA Javier, PALMA Giuseppe, GILLE Thomas, GARETTO Marco;

ATTACCANTI:

CORIA Facundo, DAMBROS Lucas, EBUI Mike Kenny, BALISTRERI Pietro, GASPAR Jordan, BEVIS Kilian, MUKIELE Norvin.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it