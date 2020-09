Acr Messina, è pari con la Cittanovese: 2-2

L’Acr Messina sotto di 2 reti, riesce a rimediare e portare a casa un punto ma con qualche rimpianto.

Cittanovese già in vantaggio al 3′ con l’ex Crucitti con un tiro al volo su cross di Lo Nigro.

All’8′ l’Acr Messina ha la chance per pareggiare, cross di Foggia da sinistra, Bollino stacca di testa ma il portiere Latella con un grande intervento evita il gol.

Gara molto equilibrata tra due squadre ma la Cittanovese raddoppia su calcio d’angolo calciato da Crucitti, grazie al colpo di testa di Dorato, liberissimo in area piccola per il più facile dei gol quando siamo al 22′ . Al 25′ clamoroso errore di Arcidiacono, che, solo,a porta vuota, sul cross da destra di Bollino, si fa anticipare e non conquista nemmeno il corner.

Al 29′ sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo Foggia accorcia le distanze, con un tocco sottomisura. Lo stesso Foggia firma il pareggio allo scadere del primo tempo su assist di Arcidiacono, dopo aver recuperato palla su un errore di Latella.

A inizio ripresa Cittanovese in 10, espulsione per Fiumara per una dura entrata su Bollino.

Al 12′ del st addirittura in 9 , questa volta tocca a Rizzo per proteste.

L’ Acr prova ad attaccare a pieno organico ma la partita è sempre spezzettata e le occasioni poche. Sono concessi 5 minuti di recupero ma il risultato non cambia, è pareggio

