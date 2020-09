Su richiesta della II Municipalità “Calispera” sono state disposte limitazioni viarie in via Minissale, al fine di renderne più sicuro l’utilizzo da parte dell’utenza pedonale ed eliminare un’ulteriore interferenza veicolare con la via A. Celi. Pertanto è stato istituito il divieto di transito per i veicoli in via Minissale, nel tratto compreso tra le vie Bartolomeo Colleoni e A. Celi, con la collocazione di segnaletica verticale e dissuasori di transito metallici (archetti parapedonali).