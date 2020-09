Istituito uno spazio di carico/scarico merci sul Viale Italia

È stato istituito uno spazio di sosta per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, riservato esclusivamente agli autocarri, sul lato monte di viale Italia, per una lunghezza di 10 ed una larghezza di 2 metri. Alle operazioni di carico e scarico merci, all’interno dello stallo di sosta, saranno riservate esclusivamente le fasce orarie 9.30-12.30 e 14.30-17.30, consentendo la sosta pubblica libera negli altri periodi rimanenti. Il provvedimento è stato disposto per permettere alla clinica COT S.p.A. di effettuare i giornalieri approvvigionamenti di materiali igienico-sanitari.