Oggi l’autopsia sul corpo di Antonio Visalli, a Rometta il sindaco annuncia lutto cittadino

Prosegue l’inchiesta della procura di Barcellona Pozzo di Gotto per accertare come fosse stata organizzata quell’operazione di salvataggio, costata la vita al guardacoste Aurelio Visalli. Il procuratore capo Emanuele Crescenti ha disposto per oggi l’autopsia sul corpo del sottufficiale, che non ha esitato a gettarsi tra le onde per salvare un quindicenne.

Una tragedia che ha suscitato anche molte polemiche, per la reazione a “caldo” del ragazzo che ha provato a riparare sulle colonne di Repubblica, dove ha dichiarato “Io, ve lo giuro, ero immerso dentro una tempesta e non l’ho visto, per questo quando sono rientrato a casa, dopo l’ospedale, ho scritto sui social”.

L’amaro in bocca resta soprattutto alla famiglia secondo la quale Aurelio è stato mandato allo sbaraglio non avendo alcuna attrezzatura adeguata per un salvataggio.

Intanto il sindaco Nicola Merlino di Rometta, paese originario di Aurelio che viveva con la famiglia a Venetico, ha annunciato il lutto cittadino il giorno dei funerali.

“L’Amministrazione comunale e tutta la comunità romettese si stringono attorno alle famiglie Visalli-Grosso colpite dalla gravissima perdita di Aurelio.

Manifesto, quale sindaco di Rometta, la mia profonda tristezza per la grave perdita ed insieme l’orgoglio per l’eroico comportamento tenuto da Aurelio nello svolgimento del proprio dovere.

Rometta renderà onore, ad imperitura memoria, ad Aurelio affinché il suo generoso ed eroico esempio possa essere ricordato ed emulato dalle future generazioni”.

