2 ottobre: a Messina l’ultima tappa del “F***ing Genius Book Bike Tour” partito da Milano

ULTIMA TAPPA domani VENERDì 2 ottobre a MESSINA per Massimo Temporelli, scrittore, startupper, presentatore, divulgatore e innovatore impegnato nel suo tour in bicicletta (F***ing Genius Book Bike Tour) da MILANO alla SICILIA per promuovere innovazione tecnologica, sostenibilità e il suo ultimo libro dedicato ai geni, da Leonardo da Vinci a Steve Jobs (cs in allegato).

Un viaggio dal 20 settembre al 2 ottobre 2020 lungo oltre 1.300 km, di cui 950 in bicicletta e 350 in treno, da Milano alla Sicilia. Ben 13 le città toccate, 25 le tappe, oltre 50 gli ospiti tra interviste e dialoghi. Tra questi anche il commissario della Nazionale Italiana di Ciclismo Davide Cassani (in diretta social) e il Re Leone, Mario Cipollini, che affiancherà Massimo Temporelli durante un tratto (Prato-Firenze) del suo viaggio. Appuntamenti nei teatri, librerie e aziende. Lungo il tragitto Massimo presenterà il libro al pubblico alla sera, ma sulla strada – di giorno – incontrerà numerosi innovatori, scienziati e startupper del territorio (con tante sorprese…), raccontando un’Italia che vuole cambiare.

950 km percorsi in bici e 350 in treno. Massimo – che ha ha partecipato in passato anche a Rai Scuola Memex (2016), Rai Due Detto Fatto (2017) e Rai Scuola ToolBox (2019) – è partito il 20 settembre da Milano e sta attraversando tutta l’Italia: circa

MARIO CIPOLLINI , che martedì scorso lo ha eccezionalmente accompagnato (tratta Prato – nuova Ciclovia “Alfredo Martini” a Sesto Fiorentino – Firenze), preceduto il giorno prima in diretta social da un saluto di Davide Cassani. Qui il VIDEO INSTAGRAM dell’avventura postato da Mario Cipollini: La sua impresa ha entusiasmato anche, che martedì scorso lo ha eccezionalmente accompagnato (tratta Prato – nuova Ciclovia “Alfredo Martini” a Sesto Fiorentino – Firenze), preceduto il giorno prima in diretta social da un saluto di. Qui il VIDEO INSTAGRAM dell’avventura postato da Mario Cipollini: https://www.instagram.com/tv/CFcxoC6JheH/?igshid=f0uziy3xa9pa

MESSINA , l’appuntamento con i lettori e gli innovatori è il 2 ottobre ore 18.30 presso l’Università di Messina per un Dialogo con Giacomo Risitano ( , l’appuntamento con i lettori e gli innovatori è il 2 ottobre ore 18.30 presso l’Università di Messina per un Dialogo con Giacomo Risitano ( @gtr1980 ), Assistant Professor in Machine Design of @unime.it and Faculty Advisor of @strettoincarenaunime @motostudent_official Project.

