Prima Categoria girone C: l’Asd San Fratello ricomincia dalla Nasitana, si inizia con Mistretta-Futura

di fra Pè – Si ricomincia a porte chiuse e con delle norme da rispettare. Il Campionato di Prima Categoria ormai è alle porte, domenica 4 ottobre giorno dedicato a San Francesco Patrono d’Italia, tantissime squadre dilettanti riprendono a giocare mentre il coronavirus entra negli spogliatoi della Serie A, mettendo nuovamente paura che la crisi delle positività si possa estendere pericolosamente in tutti i campi di calcio e non solo.

C’è voglia di ripartire, con tanto sacrificio, con tanta attenzione ai protocolli ed alle linee guida.

Si inizia con una gara sicuramente bella e affascinante: sabato si incontreranno Futura Polisportiva Città di Mistretta, quest’ultima è una delle compagini che ambisce alla scalata in promozione sicuramente insieme alla Sfarandina che dovrà vedersela con il neo promosso Tortorici.

Per quanto riguarda l’Asd San Fratello che non si sbilancia più di tanto sugli obiettivi dichiarando di voler comunque arrivare in griglia play off, si ricomincia in casa contro la Nasitana.

La squadra di Antonio Reale orfana di Giacomo Bontempo che dopo la non ammissione al Campionato di Promozione ha scelto di andare via, è uguale a quella che l’anno scorso ha vinto il campionato a parte il difensore Gianluca Galati e l’attaccante Maurizio Naro e alcuni inserimenti provenienti dal settore giovanile neroverde.

Si ricomincia dalla Nasitana. Squadra che l’anno scorso a dicembre vinse contro i nero verdi proprio al Gagliani. Dopo quella gara i ragazzi di Reale capitanati da uno strepitoso Calabrese che vinse la classifica di capocannoniere non si fermo più sino alla chiusura del campionato a causa del coronavirus.

Si auspica che la rinascita per un San Fratello ancora amareggiato per l’esclusione al campionato di promozione, inizi proprio dalla Nasitana che sicuramente darà filo da torcere ai ragazzi del nuovo presidente Salvatore Manasseri.

Sicuramente sarà un bel campionato, il girone C è formato prevalentemente da squadre appartenenti al territorio Nebroideo… che vinca il migliore!

… Covid permettendo…

