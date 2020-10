Centoquaranta nuovi positivi in Sicilia e altri due morti. Emerge dall’ultimo bollettino. Sono 3.048 gli attuali positivi: 303 ricoverati con sintomi, 21 in terapia intensiva (+1) e 2.724 in isolamento domiciliare. Sono 7.414 i casi totali, 4.052 i dimessi guariti, con un incremento dei tamponi effettuati pari a 5.552. Dei nuovi contagiati, 88 sono della provincia di Palermo, 20 di quelle di Catania e Ragusa e 10 della provincia di Messina.

