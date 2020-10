UniMe, al via le lezioni in modalità blended: gli auguri del Rettore agli studenti

Tra qualche giorno l’ Università di Messina tornerà a rivivere una “quasi” normalità con la ripresa delle lezioni del primo semestre dell’anno accademico 2020/21. Questo avverrà in sicurezza, in modalità blended, nel pieno rispetto delle limitazioni e del necessario distanziamento imposto dalla legge per contenere la pandemia da COVID-19. L’Ateneo peloritano si riappropria, così, della sua identità di luogo fisico in cui le persone si incontrano per apprendere e scambiarsi saperi e conoscenze. Nella consapevolezza, però, di “dover affrontare un anno accademico complicato, in cui la realtà cambia velocemente ed, ogni giorno, tutti ci aspettiamo novità”, ha affermato il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea , nel corso di un videomessaggio in cui ha annunciato la ripartenza ed il ritorno in aula di studentesse e studenti. Il Rettore ha raggiunto ragazzi e ragazze inviando loro, anche, una lettera.

“L’Università di Messina – ha aggiunto il Rettore rivolgendosi ai giovani – è una grande comunità che vi è stata vicina e continuerà a farlo, con grande senso d’appartenenza e di sacrificio da parte di tutte le sue componenti. Abbiamo trasformato la nostra preoccupazione in impegno, in tecnologia ed in affetto nei confronti dei nostri studenti. Ciascuno di noi è e sarà al vostro fianco per risolvere tutte le vostre esigenze; come sapete la porta del Rettorato è sempre aperta, così come lo sono quelle dei vostri Dipartimenti d’appartenenza e di qualsiasi ufficio universitario, che, oggi, grazie alla tecnologia, tutti voi raggiungete più facilmente. Grazie per aver scelto il nostro Ateneo, vi aspetto nei limiti e nel rispetto del distanziamento obbligatori per legge, ma, soprattutto, speriamo di poter festeggiare insieme e con tranquillità, nel mese di aprile, il totale ritorno alla normalità dell’Università piena di giovani, coloro che sono e rappresentano il vero motivo per cui, ogni giorno, svolgiamo la nostra attività. Ancora grazie, buon anno accademico a tutti”.

Già da tempo, ed in maniera ancor più intensificata nelle fasi che precedono il riavvio delle lezioni, l’Ateneo ha e sta lavorando alacremente per garantire l’utilizzo corretto degli spazi, flussi regolati con un QR Code a disposizione degli studenti per la tracciabilità e la presenza costante dei presidi di sicurezza, ovvero, il gel igienizzante e le mascherine.