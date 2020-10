Castel di Lucio: un positivo al covid, trenta in isolamento compreso il sindaco

Il sindaco di Castel di Lucio Pippo Nobile, attraverso un avviso ufficiale comunica ai cittadini un caso positivo al Covid-19. Nel piccolo centro nebroideo sono trenta le persone, compreso il sindaco entrate in contato con la persona positiva al covid, in questo momento sono in quarantena attendendo di effettuare il tampone.

“In considerazione che la nostra è una comunità piccola –afferma il sindaco – si rende necessario sospendere tutte le manifestazioni esterne che dovevano aver luogo domani e dopodomani in particolare Fiera-Mercato nella mattinata del 4 ottobre, Convegno Piccoli Comuni nel pomeriggio, Edizione banda musicale e giochi pirotecnici in occasione della festa di San Placido del 4 e 5 ottobre“.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it