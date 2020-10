Coronavirus: 182 nuovi casi, record in Sicilia 11 a Messina. Tre i decessi

Sono 182 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, che fanno crescere il numero degli attuali casi a 2.761. Non era mai stati così tanti dall’inizio dell’epidemia, battuto il precedente “record” di 179 del bollettino del 18 settembre, quando però vi erano conteggiati 60 migranti: oggi sono solo due.

I ricoverati con sintomi attualmente sono 322, 20 in terapia intensiva e 2.829 in isolamento domiciliare. Sono 317 i deceduti, tre in più rispetto a ieri; 7.596 i casi totali e 4.108 i dimessi guariti, con un incremento di tamponi effettuati pari a 6.638.

Questa la suddivisione dei nuovi positivi per provincia: a Palermo sono 52 i nuovi casi, 42 a Catania, 28 a Trapani, 26 nella provincia di Caltanissetta, 11 a Messina.

