Incendio nel messinese, Vigili del fuoco al lavoro dalla scorsa notte contro vento e fuoco

Diverse squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Messina sono state impegnate dalle 2 della scorsa notte per un vastissimo incendio che ha interessato le colline della zona di Santo Stefano di Camastra e Reitano, mettendo a rischio abitazioni, diversi stabilimenti e una casa di cura. Il forte vento e l’atmosfera calda hanno messo a dura prova il lavoro dei Vigili del fuoco per il contrasto all’incendio, intervenuti con tanti mezzi provenienti dai distaccamenti di Sant’Agata Militello, da Patti, da Villafranca Tirrena e anche dal Distaccamento Nord e dalla sede centrale del Comando. In supporto vi sono anche squadre e mezzi provenienti dal Comando dei Vigili del fuoco di Palermo. I Vigili hanno monitorato gli incendi di interfaccia e il Corpo Forestale invece gli incendi di vegetazione, coordinando i lanci dei canadair per attaccare l’incendio anche dall’alto.

Come vi abbiamo già detto, in giornata il fumo ha raggiunto anche l’Autostrada A20, per cui nel pomeriggio sono stati presi provvedimenti per assicurare l’incolumità dei conducenti stradali, la cui visibilità alla guida è stata complicata da quanto accaduto.

