Serie D: la corazzata Fc Messina battuta da un super Dattilo

Davide Batte Golia, buona la prima casalinga in Serie D per il Dattilo che al “Provinciale” di Trapani regola di misura la corazzata Fc Messina di mister Gabriele. I trapanesi sbloccano dopo pochissime battute con una punizione velenosissima di capitan Sekkoum e poi gestiscono riuscendo a reggere soprattutto grazie ad un Giappone in gran giornata. Nonostante le tante occasioni create, e non sfruttate, deludono i peloritani che probabilmente non hanno sfruttato al meglio la differenza di valori tecnici.

PRIMO TEMPO: Pronti-via e al 6’ Dattilo in vantaggio: punizione dalla lunga distanza di Sekkoum, traiettoria velenosa che non tocca nessuno e sorprende Marone, è 1-0. All’8’ proteste messinesi: punizione dalla banda laterale di Ricossa, Balistreri sorprende Giappone e insacca ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Al 23’ Fc Messina vicino al pari: Palma allarga per Gille che punta e salta Benivegna, entra in area e calcia, Giappone dice no. Partita combattuta ma non emozionante, tanti scontri a metà campo ma poche occasioni nitide da gol. Finisce così la prima frazione, Dattilo-Fc Messina 1-0.

SECONDO TEMPO: Al 46’ subito Fc Messina pericoloso: Dambros appoggia a Gaspar, dunque azione tra i due neo-entrati, botta di quest’ultima ma Giappone abbassa la saracinesca. La gara scorre via con tensione e intensità ma senza particolari sussulti. Al 74’ punizione potente di Dambros, il portiere di casa vola e respinge. All’82’ proteste ospiti: Giuffida lancia Mukiele che supera sullo scatto un avversario entra in area e prova la pennellata, un difensore tocca con il braccio ma per l’arbitro era attaccato al corpo e lascia correre. In pieno recupero altre proteste messinesi: palla vagante in area, Sekkoum nel tentativo di anticipare Casella alza la gamba e lo colpisce in pieno, per l’arbitro è ancora una volta tutto regolare. Nervosismo nelle battute finali, tanti gialli ma nulla più. Finisce così, Dattilo-Fc Messina 1-0.

IL TABELLINO:

DATTILO (4-3-2-1): Giappone 01; Benivegna 00, Baiata, Nigro (72′ Fragapane), A. Rallo 00; Bellinghieri 02, Sekkoum, Lupo; Terranova (89′ Doda 99), Testa (75′ Palermo); Manfrè. A disp.: LCipro 03, Cicala 02, Galfano 99, Said 03, Girgenti, Bonfiglio. All. Chianetta.

FC MESSINA (4-4-1-1): Marone 99; Casella 00, Barnofsky, D. Marchetti, Ricossa 01 (61′ Mukiele 01); Bevis (46′ Dambros), Palma (81′ A. Marchetti), Giuffrida, Gille 02; Coria (46′ Gaspar); Balistreri (61ì Quitadamo). A disp.: Tocci 02, Aita 02, Fissore, Garetto 01. All. Gabriele.

ARBITRO: Colaninno di Nola (Jorgji-Pancani).

MARCATORI: 6′ Sekkoum

