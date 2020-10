Mafia: Maraventano, “sono seria lascio la Lega”

“Sono una persona seria. Accolgo la richiesta di Candiani e lascio”. Lo ha detto Angela Maraventano, ex senatrice della Lega, finita nella bufera per le parole inneggianti la mafia, utilizzate a Catania, durante un incontro pro-Salvini. Il segretario regionale del partito, Stefano Candiani aveva giudicato la sua permanenza nella Lega non piu’ opportuna. “Lascio il partito, ma andro’ avanti nelle mie battaglie contro le mafie africane” ha aggiunto la pasionaria che, a Lampedusa (Ag), era anche commissario del partito di Matteo Salvini. (ANSA)

