È stato avvistato alle Eolie un capodoglio in difficoltà, con la coda impigliata in una rete da pesca. Lo riferisce il biologo Marino Carmelo Isgrò, confermando che si tratta di Furia, il mammifero che tre mesi fa rimase con la pinna caudale impigliata in una spadara e che sparí prima che se ne fosse del tutto liberato.

“Sono felicissimo – ha detto Isgrò – che il capodoglio sia vivo e speriamo che questa volta si lasci aiutare”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it