Il Comune di Messina rende noto che, nell’ambito dell’Accordo quadro per lavori di manutenzione della pavimentazione e della segnaletica stradale per garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, saranno effettuati lavori di ripristino di un tratto di marciapiede lato sud di via del Vespro, compreso tra le vie La Farina e Natoli. Pertanto da domani, mercoledì 7, sino a venerdì 16, nella fascia oraria 7 – 17, sarà in vigore il divieto di sosta con zona rimozione coatta.