Il segretario provinciale Bartolotta: “Il PD vince nei piccoli Comuni, urge nuovo corso del partito” 

di Michele Bruno – Nella Provincia di Messina, in un clima generale in cui il Centrosinistra e l’area di riferimento del Governo Conte II hanno sofferto nelle recenti amministrative, soprattutto nei centri più grandi, arriva l’analisi elettorale del segretario provinciale del Partito Democratico, Nino Bartolotta.

Bartolotta ha commentato così i risultati: “Il PD nei piccoli Comuni, dove è più incisiva la presenza sul territorio e la vicinanza con la gente, vince a Raccuia e si conferma a Mirto e Savoca; soffre nei centri più popolosi di Milazzo e Barcellona dove, nonostante l’ammirevole impegno, non abbiamo ottenuto il risultato sperato”.

Bartolotta, a conclusione di questa disamina, ritiene sia necessario rilanciare l’azione del partito: “È tempo di “umiltà”, di elaborare proposte politiche per il territorio e di dare spazio a chi ha voglia di lavorare. Urge progettare una nuova e più incisiva azione politica a partire dalla prossima direzione provinciale, convocata per venerdì 16, durante la quale saranno delineate le linee programmatiche per l’ avvio di un nuovo corso e, subito, si procederà alla nomina dell’ esecutivo PD provinciale”.

