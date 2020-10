Musica al Nettuno: si spengono i riflettori, applausi per “songs” di Giovanni Mazzarino e Rosalba Bentivoglio

Si spengono i riflettori del palco allestito per la musica sul molo del Marina del Nettuno Yachting Club di Messina. Si è chiuso il cartellone che ha tenuto compagnia agli appassionati di musica e ai messinesi per quasi un mese. La serata finale di questi cinque spettacoli, ieri, è stata affidata a due tra i maggiori esponenti del Jazz italiano: Giovanni Mazzarino e Rosalba Bentivoglio. I due musicisti hanno proposto il loro “Songs”, un progetto artistico singolare. Un racconto musicale, storie di mare, che esaltano le loro forti personalità. Giovanni Mazzarino al pianoforte e Giovanna Bentivoglio, voce, al microfono, hanno proposto un viaggio dentro e fuori dalla musica che ha offerto agli spettatori l’opportunità di integrarsi con i brani proposti e con gli artisti stessi. Concerto partecipato e a lungo applaudito dal pubblico accorso al Marina. Una chiusura in grande stile per la Musica del Marina del Nettuno. Cinque concerti con interpreti di grande livello dal 9 settembre a ieri. Sul palco vari gruppi formati da allievi e docenti del conservatorio Corelli di Messina impegnati in vari generi musicali: dal Jazz al Pop-Rock. Il cartellone degli eventi musicali è stato organizzato dal Marina del Nettuno Yachting club, con la collaborazione del Conservatorio Corelli di Messina con il patrocinio del Comune di Messina e dell’Autorità di Sistema di Messina, sponsor tecnico il gruppo editoriale Ses con Rtp e Tgs, Tina Berenato Project Manager e Comunicazione.

