Caso di Covid alla Facoltà Teologica “San Tommaso”, avviato il protocollo sanitario

Alla Facoltà Teologica “San Tommaso” retta dai Padri Salesiani si è verificato un caso positivo al covid-19. Una ragazza che frequenta il biennio filosofico ha comunicato al Preside Don Gianni Russo di aver fatto anche il secondo tampone che ha dato esito positivo.

“La studentessa in spirito di responsabilità e senso civico si è subito premurata di avvisare l’Asp di Messina e noi – afferma il Preside dell’Istituto- per avviare i protocolli di routine che si applicano in questi casi”.

La Facoltà Teologica frequentata dai seminaristi di diverse diocesi, da diversi religiosi di congregazioni e ordini oltre che da un folto gruppo di laici, è rimasta chiusa, per consentire una corretta e completa sanificazione dell’edificio ad opera di una ditta specializzata.

“Le lezioni in presenza – assicurano dalla Facoltà– riprenderanno regolarmente lunedì 12 ottobre, ad eccezione del corso frequentato dello studente universitario contagiato così come indicato dall’Asp. Inoltre, per coloro che resteranno in quarantena fiduciaria si attiveranno le lezioni online al fine di permettere il sereno svolgimento dei programmi accademici”. (pal.ma.)

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it