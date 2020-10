L’Asd San Fratello prende il giovane difensore Paolo Lupica

di Fra Pè – L’Asd San Fratello si regala un talentuoso terzino destro classe 2002, si tratta di Paolo Lupica.

Nella stagione 2018/19 il giovane difensore, ha disputato un campionato Allievi regionali con la New Eagles mentre lo scorso anno ha giocato con la Juniores della Città di Sant’Agata dove è stato convocato diverse volte in prima squadra.

In estate la Polisportiva Acquedolcese lo aveva prelevato dalla società santagatese.

Il giovane calciatore che ha origini sanfratellane, in quanto i nonni paterni sono di San Fratello, ha preferito respirare aria neroverde. Complice nella scelta che Paolo ha effettuato, il papà Alfio Lupica, cresciuto tra la via Ruggino e la via Telegrafi a San Fratello.

“È davvero una scelta di cuore – afferma mister Reale – il ragazzo ci teneva tanto giocare per il paese che ha dato i natali ai nonni. Noi avevamo bisogno di uno juniores un po’ più smaliziato dei nostri, ed abbiamo colto con immenso piacere l’occasione di avere fra noi Lupica”

Soddisfatto anche il presidente Manasseri che insieme alla dirigenza ha in serbo qualche altro colpo… finanze permettendo.

