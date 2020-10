Provvedimenti viari e chiusura Villa Mazzini e area Batteria Masotto, ecco quanto accadrà prossimamente

Disposti provvedimenti viari per consentire l’approntamento e la delimitazione dell’area di cantiere relativa ai lavori per la regolamentazione stradale di Largo La Rosa con la realizzazione del cordolo spartitraffico centrale, . Da lunedì 12 a sabato 31, in via Adolfo Celi/via Taormina, nel tratto compreso tra 50 metri a sud dell’intersezione con le vie B. Colleoni e Ennio Quinto, sarà in vigore il divieto di sosta, 0 -24 su entrambi i lati; istituiti il limite massimo di velocita 20 km/h e, per singoli tratti di intervento non superiori a 40 metri, il divieto di transito veicolare nella parte centrale della carreggiata stradale per una larghezza di 3 metri con il conseguente restringimento della carreggiata stradale nei due sensi di marcia, garantendone la continuità, in sicurezza, in entrambi i sensi di marcia e l’attraversamento veicolare in corrispondenza delle intersezioni non interessate dalla collocazione del cordolo spartitraffico centrale. Sarà infine garantito, con la collocazione di idonei segnali di indicazione, l’attraversamento pedonale.